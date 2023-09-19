Спецслужбы уничтожат взрывоопасные предметы в трех поселениях Крыма 19 сентября

Специальные службы проведут уничтожение взрывоопасных боеприпасов в трех поселениях Крыма 19 сентября. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Работы проведут в поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района республики, в Старом Крыму Кировского района и в селе Вольное Джанкойского района. Ориентировочно ликвидация взрывоопасных предметов продлится в период с 11:00 до 15:00.

Днем ранее аналогичные мероприятия провели в пяти населенных пунктах полуострова, в том числе в селе Уварово (Джанкойский район) и в акватории Черного моря у мыса Тарханкут.

Анастасия Донскова

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