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Спецслужбы уничтожат взрывоопасные предметы в трех поселениях Крыма 19 сентября

Специальные службы проведут уничтожение взрывоопасных боеприпасов в трех поселениях Крыма 19 сентября. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков в Telegram.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Работы проведут в поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района республики, в Старом Крыму Кировского района и в селе Вольное Джанкойского района. Ориентировочно ликвидация взрывоопасных предметов продлится в период с 11:00 до 15:00.

Днем ранее аналогичные мероприятия провели в пяти населенных пунктах полуострова, в том числе в селе Уварово (Джанкойский район) и в акватории Черного моря у мыса Тарханкут.

Анастасия Донскова

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