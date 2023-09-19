В курганском МУПе «Прометей» сменился руководитель

В Кургане исполняющим обязанности директора муниципального предприятия «Прометей» назначен главный юрист организации Антон Гурьев. Предыдущий руководитель Виктор Зубов не справился с поставленными задачами и уволился по состоянию здоровья, отмечают в мэрии.

Также в МУП «Прометей» назначен новый главный инженер. Им стал Сергей Бетехтин, который трудится в жилищно-коммунальной сфере трудится с 2004 года. За это время он работал на разных должностях в МУП «Крус», Курганских городских электрических сетях, в структурном подразделении «Тепловые сети» Курганской генерирующей компании.

«Главные задачи, которые были поставлены перед ним и исполняющим обязанности директора МУП "Прометей" Антоном Гурьевым — запуск жилищного фонда "Прометея" к отопительному сезону»,— подчеркивают в администрации города.

МУП «Прометей» с 2013 года обслуживает в Кургане проблемные дома, от которых отказались частные управляющие компании.

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