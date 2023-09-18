СМИ: экс-глава управления торговли Ростова задержан по подозрению в коррупции

Бывший руководитель управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов задержан в рамках уголовного дела организованной преступной группировки полицейских, взимавших поборы с торговцев. Об этом пишет 1RND со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах. Источники «Ъ» в правоохранительных органах информацию не подтвердили.

«Тихонова в четверг задержали и закрыли»,— цитирует сетевое издание свой источник.

Предполагается, что бывший чиновник мог быть замешан в коррупционной схеме, организованной фигурантами дела.

Константин Тихонов возглавлял управление торговли Ростова-на-Дону с 2017 года. В декабре прошлого года он покинул этот пост и был назначен руководителем администрации Ленинского района донской столицы. Однако, уже спустя полгода он отправился в отставку. Журналистам он пояснил, что уходит с должности в связи с необходимостью «заняться здоровьем», и возможно позднее посвятит себя бизнесу.

Напомним, в апреле текущего года в Ростовской области были задержаны более 20 бывших и действующих сотрудников донского ГУ МВД по подозрению в получении взяток от торговцев, работавших на потребительском рынке. По версии следствия, за плату от 3 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц полицейские не привлекали предпринимателей к ответственности за административные нарушения.

Анастасия Назарова