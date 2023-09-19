Защита экс-замглавы Росприроднадзора Митволя обжаловала приговор по его делу

Защита экс-главы Росприроднадзора Олега Митволя обжаловала приговор, вынесенный бывшему чиновнику по уголовному делу о хищении и мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. Олег Митволь был приговорен к 4,5 года лишения свободы.

«Отправил жалобу»,— сообщил ТАСС адвокат осужденного Михаил Шолохов. Защита Олега Митволя обжалует в Красноярском краевом суде «суровость вынесенного приговора».

Обвинительный приговор Олегу Митволю был вынесен 14 сентября. Суд назначил ему 4,5 года колонии, также с него взыскали почти 1 млрд руб. по гражданским искам.

Олега Митволя, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года. Претензии следствия касаются его работы в должности председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ). В отношении Олега Митволя возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно версии следствия, трест получил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии подземки. Как указывается в материалах дела, компания-подрядчик направила в краевое транспортное управление подложные, по мнению следствия, проектные документы и акты инженерных изысканий. На основании этих бумаг тресту было перечислено свыше 950 млн руб.

Подробнее о процессе читайте в материале «Ъ» «Олега Митволя осудили в рамках сделки».

Александр Кислов