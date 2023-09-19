Глава СКР получил разрешение на возбуждение дела против бывшей новосибирской судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о взятке в отношении бывшей новосибирской судьи Марины Сальниковой. За разрешением на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности в ВККС обращался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, в начале 2023 года судья Марина Сальникова через адвоката якобы потребовала от обвиняемого в браконьерстве взятку в размере 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. Юриста, выступавшего посредником, задержали при получении первого транша взятки в 1,5 млн руб. Далее он передавал взятку судье под наблюдением силовиков.

На заседании ВККС Марина Сальникова отрицала вину. Как сообщает профильный ресурс pravo.ru., по ее словам, представитель обвиняемого изначально предложили ей 1 млн руб. за закрытие дела, но она отказалась от денег, а об инциденте рассказала коллеге. Затем, по словам Марины Сальниковой, ее начали преследовать на машине, оказывая на нее психологическое давление. В это время она была вынуждена носить с собой пистолет.

ВККС Марина Сальникова сказала, что хотела поймать подсудимого на даче взятки, и поэтому встречалась с его представителем. И, чтобы они поверили в ее намерения, назвала 1,5 млн руб. как первую часть взятки. Судья уверяла, что хотела вызвать полицию сразу после получения денег.

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Илья Николаев