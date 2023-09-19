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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE превысила $95 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Brent выросла в цене на 1,22%, до $95,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре подорожал на 1,85%, до $92,4 за баррель.

Тем временем рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7,5 тыс. руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок, так и за счет укрепления американской валюты.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть растет на дефиците».

Лаура Кеффер

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