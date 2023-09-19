Прикамье и компания «НОРД ПАК» подписали соглашение по инвестпроекту о производстве колпачков для алкогольной продукции

Во время Восточного экономического форума власти Пермского края и компания по производству укупорочных изделий «НОРД ПАК» заключили соглашение по реализации инвестиционного проекта в сфере промышленности. Как рассказали в компании, ранее проекту «НОРД ПАК» присвоили статус приоритетного.
На церемонии заключения соглашения присутствовал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Документы подписали гендиректор управляющей компании «НОРД ПАК» Алексей Филиппов и гендиректор краевого Агентства инвестиционного развития Яна Фурман. Основной целью инвестиционного проекта предприятия является запуск производства новой продукции: термоусадочных колпачков Cupola Kendo из различных материалов, таких как пластик, алюминий, поликарбонат. «В настоящее время компания готовит площадку для расширения производства и заключает договоры на приобретение новых линий», – пояснил Алексей Филиппов.
Группа «НОРД ПАК» – одна из крупнейших компаний-лидеров в области производства полимерных укупорочных средств для ликеро-водочной промышленности РФ. Компания планирует приобрести новое оборудование, вложив в него 132 млн руб. и создав 21 рабочее место. Это позволит расширить производство и запустить новую продукцию: колпачки Cupola Kendo, термоусадочные колпачки и колпачки с металлической гильзой.
ООО «Меридиан»
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