Бастрыкин взял под контроль расследование смерти 11-месячной девочки на Урале

Центральный аппарат следственного комитета России взял на контроль ход и результаты расследования обстоятельств смерти 11-месячной девочки в Лесном (Свердловская область). Как сообщалось ранее, ребенок умер в реанимации из-за миокардита (воспаление мышечной оболочки сердца). Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Мама девочки считает, что ребенок умер вследствие неоказания необходимой медицинской помощи в стационаре, куда женщина обращалась несколько раз, когда поняла, что ребенок нездоров.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского следственного управления Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных результатах расследования.

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