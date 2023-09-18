На Урале 11-месячная девочка скончалась в больнице из-за миокардита

В Лесном (Свердловская область) 2 августа 11-месячная Настя скончалась в реанимации из-за миокардита (воспаление мышечной оболочки сердца). Как сообщил портал E1.ru, следователи Лесного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как рассказала изданию мама погибшей, 31 июля они пришли на прием к дежурному педиатру, где рассказали, что у Насти одышка, покашливание и сонливость. «Нам сказали, что у нее режутся зубки. Плюс стояла жара, и это якобы сказывалось на ее состоянии»,— рассказала женщина. Однако вечером малышке стало хуже, мама вызвала скорую помощь. У ребенка было затруднено дыхание, рвота и отсутствие мочи в течение дня.

По словам женщины, ее с ребенком госпитализировали в детскую городскую больницу. Девочку осмотрели, но никакого лечения, по словам мамы, назначено не было. «Сказали, что анализы хорошие»,— уточнила она.

Как рассказала мама Насти, их оставили на ночь в палате, а ночью ребенку стало намного хуже. Найти медиков она не смогла, так как никого, по ее словам, на посту не оказалось. Утром врач осмотрел ребенка и перевел в реанимацию, но оказалось, что уже поздно. «Сейчас выясняется, что анализы были плохие при поступлении в стационар, дежурный врач мне соврала и оставила ребенка умирать у меня на руках»,— заявила мама ребенка.

Родителей утром пустили попрощаться с дочерью. «Сразу сказали, что у нее два раза останавливалось сердце, начали отказывать органы, пошел отек мозга»,— отметила мама Насти. По ее словам, в заключении было написано, что в медучреждение ребенок поступил с ОРВИ, ему оказывалось соответствующее лечение.

По данным издания, в больнице сейчас также проводится внутренняя проверка. «Я считаю, что врачи сделали все, что могли. Да, ребенок скончался. Есть причина смерти, несовместимая с жизнью»,— поделился с порталом начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Виктор Мишуков. По его словам, сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, из больницы изъята необходимая следствию документация.

В пресс-службе регионального СУ СК «Ъ-Урал» ответили, что ситуацию пока не комментируют.

Полина Хабарова

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