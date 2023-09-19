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Коммерсантъ FM
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Боррель: главы МИД государств-членов ЕС проведут встречу в Киеве

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время руководитель министерств иностранных дел всех стран-членов объединения проведут встречу в Киеве.

«Я могу вам сообщить, что мы скоро проведем встречу глав МИД в Киеве»,— рассказал глава дипломатии ЕС в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 78-й сессии генссамблеи ООН. Как сообщало накануне итальянское издание ANSA, встреча руководителей дипломатических ведомств стран Евросоюза может пройти в украинской столице в начале октября текущего года.

Также, по словам Жозепа Борреля, на этой неделе в Нью-Йорке пройдет неформальная встреча европейских министров иностранных дел. Она, как предполагается, будет посвящена гарантиям безопасности, которые Запад может предоставить Украине. «Мы поговорим о наших будущих обязательствах в сфере безопасности в отношении Украины, мы уже обсуждали это в Толедо, где были выдвинуты несколько предложений»,— подчеркнул господин Боррель.

Подробнее о гарантиях безопасности для Киева — в материале «Ъ» «Украину сажают на гарантин».

Александр Кислов

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