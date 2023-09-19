Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Раде предложили сокращать осужденным сроки за работу на велогенераторах

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Сергей Гривко внес в украинской парламент законопроект, предлагающий разрешить заключенным заниматься в колониях выработкой электроэнергии на велогенераторах. Согласно предложению депутата, за это осужденные смогут получить смягчение наказание и сокращение сроков заключения.

«Зарегистрирован в Раде один из моих креативных законопроектов. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок»,— сообщил господин Гривко в своем аккаунте в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). По его словам, за счет работы на велогенераторах заключенные будут иметь возможность сократить срок своего пребывания под стражей на 30 дней.

Депутат Сергей Гривко заявил, что пока не обсуждал с представителями украинского правительства и своими коллегами по Раде этот законопроект, на рассчитывает, что чиновники и парламентарии его поддержат в преддверии ожидающей страну «непростой зимы».

В партии «Слуга народа», офисе украинского президента Владимира Зеленского и правительстве страны внесенный господином Гривко законопроект пока никак не прокомментировали.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...