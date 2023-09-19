В Раде предложили сокращать осужденным сроки за работу на велогенераторах

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Сергей Гривко внес в украинской парламент законопроект, предлагающий разрешить заключенным заниматься в колониях выработкой электроэнергии на велогенераторах. Согласно предложению депутата, за это осужденные смогут получить смягчение наказание и сокращение сроков заключения.

«Зарегистрирован в Раде один из моих креативных законопроектов. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию посредством велогенерационных установок»,— сообщил господин Гривко в своем аккаунте в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). По его словам, за счет работы на велогенераторах заключенные будут иметь возможность сократить срок своего пребывания под стражей на 30 дней.

Депутат Сергей Гривко заявил, что пока не обсуждал с представителями украинского правительства и своими коллегами по Раде этот законопроект, на рассчитывает, что чиновники и парламентарии его поддержат в преддверии ожидающей страну «непростой зимы».

В партии «Слуга народа», офисе украинского президента Владимира Зеленского и правительстве страны внесенный господином Гривко законопроект пока никак не прокомментировали.

Александр Кислов