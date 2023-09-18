Экс-глава банка «Спурт» ушла от наказания

Вахитовский райсуд Казани вынес решение по второму уголовному делу против бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Суд признал ее виновной в злоупотреблении полномочиями, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности преступления. В 2018 году госпожу Даутову приговорили к трем годам колонии, но она вышла на свободу досрочно. По новым обвинениям экс-глава банка свою вину не признала, заявив, что «Спурт» обанкротился из-за «внешних обстоятельств»: было прекращено финансирование строительства завода «КЗСК-Силикон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Вахитовский райсуд Казани в понедельник признал экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По каждому из трех эпизодов уголовного дела судья Ильдар Салихов назначил ей по одному году лишения свободы. В связи с тем, что срок давности преступлений (по данной части он составляет шесть лет) уже истек, райсуд освободил госпожу Даутову от наказания.

Напомним, по версии следствия, Евгения Даутова, причинила банку «Спурт» ущерб на сумму около 900 млн руб., из-за чего у кредитного учреждения в 2017 году отозвали лицензию и признали его банкротом.

В частности, сообщало следственное управление (СУ) СКР по Татарстану, в 2013–2017 годах Евгения Даутова выдавала кредиты техническим фирмам, чтобы финансировать подконтрольные ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и ОАО «КЗСК-Силикон». Это, по данным следствия, привело к образованию невозвратной задолженности по кредиту на сумму более 712 млн руб. Кроме того, отмечало СУ, в 2016 году посредством выдачи кредита на сумму 100 млн руб. технической фирме обвиняемая Евгения Даутова погасила задолженность ООО «Уфимское производственное предприятие». Реальная ссудная задолженность фирмы была заменена на техническую. А в 2017 году перед введением в «Спурте» временной администрации кредитный комитет «Спурта» выдал Евгении Даутовой кредит в размере 78 млн руб., хотя глава банка была «осведомлена о тяжелом финансовом состоянии» кредитной организации и «отсутствии возможностей по возврату кредита».

Евгения Даутова была одним из бенефициаров «Спурта». Банк входил в десятку крупнейших кредитных организаций Татарстана. «Спурт» начал испытывать финансовые проблемы после краха Татфондбанка в начале 2017 года.



В 2018 году против Евгении Даутовой завели первое уголовное дело. С заявлениями о хищениях обратились ЦБ и позже АСВ от имени «Спурт» банка, который был признан потерпевшим по делу. В июне 2019 года Вахитовский райсуд Казани признал госпожу Даутову виновной по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). Судья назначил ей три года и один месяц лишения свободы.

Евгения Даутова тогда признала вину и отбыла в колонии две трети срока.

В июне 2020 года она вышла на свободу по УДО, но через несколько месяцев вновь стала фигурантом нового уголовного дела.

По нему госпожа Даутова признавать вину не стала. На судебных заседаниях она утверждала, что банк обанкротился из-за кризиса 2014 года. Именно тогда Внешэкономбанк (теперь ВЭБ.РФ) заморозил финансирование строительства завода по производству кремнийорганических мономеров «КЗСК-Силикон» из-за удорожания проекта. В результате наступило банкротство строящегося предприятия. Как указывала госпожа Даутова, факт банкротства КЗСК и «КЗСК-Силикона» из-за «внешних обстоятельств» подтвердили арбитражные суды.

Напомним, что сам недостроенный завод «КЗСК-Силикон» был продан летом 2022 года на торгах за 395 млн руб. Его выкупило ООО «Полибиохим» из Менделеевска. Сама процедура банкротства предприятия пока не завершена. В суде Евгения Даутова сетовала, что сумма, за которую продали завод, составляет всего 6% вложений. При этом экс-глава банка утверждает, что якобы нашла покупателя, который был готов погасить все требования кредиторов.

Вчера Евгения Даутова отказалась комментировать журналистам приговор райсуда. Она заявила, что пока «не разобралась» в решении суда.

Гособвинение ранее просило для Евгении Даутовой шесть лет лишения свободы по ч. 2 ст. 201 УК РФ, которая изначально предъявлялась экс-главе банка по одному из эпизодов. Эта часть предусматривает, что действия Евгении Даутовой повлекли тяжкие последствия. Но суд в итоге переквалифицировал это обвинение на более мягкое.

Кирилл Антонов