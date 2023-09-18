На Кубани снизилась выдача автокредитов

В Краснодарском крае в августе выдали почти 3,8 тыс. кредитов на покупку машин. Это на 0,4% меньше, чем в июле, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По выдаче автокредитов Кубань занимает пятое место в РФ. Регион опережают Москва (5,4 тыс. ед., -5,5%), Московская область (4,8 тыс., -5,2%), Санкт-Петербург (4,1 тыс. ед., -4,2%) и Татарстан (3,9 тыс. ед., -3,6%).

Самое большое снижение выдачи автокредитов произошло в Красноярском крае — на 8,4%, до 1,4 тыс. ед. Напротив, увеличение выдачи зафиксировано в Нижегородской области (+8,9%, 2,1 тыс. ед.).

Всего за август в России выдали 86,4 тыс. автокредитов. Это на 2% меньше, чем за июль, когда был зафиксирован наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что в целом в 2023 году выдача автокредитов растет за счет увеличения продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также в связи с возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования.

Татьяна Ручкина

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