«Молот» выиграл первый матч под руководством нового тренера

«Молот» в рамках чемпионата ВХЛ начал вторую в сезоне выездную серию матчей. Первая игра состоялась в Тамбове против одноименного клуба. В итоге уверенная победа пермской хоккейной команды – 4:0. Голы забили Игорь Зенчинко, Роман Ивашов и дважды Денис Дюрягин.

Перед этой игрой состоялась отставка ранее работавшего с командой тренерского штаба. Главным наставник стал Александр Гулявцев, который одновременно занимает должность генерального директора.

Следующий поединок «Молот» проведет 20 сентября в Саратове против «Кристалла».