Кубань и Беларусь будут сотрудничать в сфере торговли, культуры и туризма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписали новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Потенциал для расширения нашего партнерства есть в самых разных сферах — туризме, торговле, культуре. Убежден, новое соглашение укрепит многосторонние связи между Краснодарским краем и Республикой Беларусь»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что ключевым направлением сотрудничества станет промышленная кооперация, которая особенно важна для края с высокой культурой земледелия. Совместно с белорусским «Гомсельмаш» в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток. Кроме того, в Староминском районе возобновили работу площадки Минского тракторного завода (МТЗ) по выпуску двух моделей тракторов «Беларус». В Кропоткине вместе с МАЗом уже собрали первые зерновозы.

Совместные предприятия получают на Кубани региональную поддержку. Производителям сельхозмашин компенсируют предоставление покупателям 15%-ной скидки на технику. Всего в этом году МТЗ и «Гомсельмаш» выделят более 110 млн руб.

В составе делегации от Краснодарского края в Минск приехал и мэр Сочи Алексей Копайгородский. С председателем горисполкома столицы Белоруссии Владимиром Кухаревым он заключил соглашение об установлении дружественных отношений. Теперь Минск и Сочи официально являются городами-побратимами.

Татьяна Ручкина

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