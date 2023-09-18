В Кущевском районе арестовали водителя, насмерть сбившего мужчину и ребенка

В Кущевском районе под стражу заключили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил мужчину и 9-летюю девочку, передвигавшихся на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

ДТП произошло вечером 16 сентября 2023 года на улице Красной в хуторе Средние Чубурки Кущевского района. По данным следствия, 37-летний местный житель управлял «Ладой Гранта» в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость и столкнулся со следовавшим в попутном направлении велосипедом. В результате ДТП управлявший велосипедом 29-летний мужчина и находившаяся с ним 9-летняя девочка погибли на месте.

На водителя авто завели уголовное дело по п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц). Его задержали следователи. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Татьяна Ручкина

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