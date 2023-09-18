Промпредприятиям Кубани направят более 26 млн рублей поддержки

В Краснодарском крае производителям промышленной продукции выделят из краевого бюджета 26,7 млн руб. в рамках отраслевой госпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Пять производителей получат более 5,7 млн руб. на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности. Остальные средства направят на возмещение до 80% затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга на покупку оборудования.

Деньги направят производителям пластмассовой упаковки из Тимашевска, строительных металлических конструкций, изделий и их частей из Успенского района. Также помощь получат краснодарские производители автотранспортных средств, бумаги, картона и изделий из проволоки, цепей и пружин.

В 2023 году в рамках госпрограммы развития краевой промышленности и повышения ее конкурентоспособности предприятиям предоставляют субсидии по десяти направлениям. С начала года 20 компаний уже получили 431 млн руб.

Татьяна Ручкина

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