Самозанятым Свердловской области вдвое снизили ставку по займам

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизил ставку по займам самозанятым. Теперь она равна 1/2 ключевой ставки Центробанка и составляет 6,5%, сообщил департамент информационной политики региона.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, на начало сентября в регионе зарегистрированы порядка 232 тыс. самозанятых, снижение ставки поможет им вкладывать больше средств в развитие своего дела.

Напомним, СОФПП готовится к выходу на Московскую биржу, чтобы привлечь дополнительные средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу. Дополнительные ресурсы с рынка помогут сократить сроки рассмотрения заявок в фонд, сейчас портфель СОФПП загружен на 100%.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте