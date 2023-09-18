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Коммерсантъ FM
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Посол Франции вызван в МИД из-за инцидента с журналистами на G20

Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России в связи с «дискриминационными» и «русофобскими действиями» французских властей по отношению к корреспондентам «РИА Новости» и главредактору издания «Russia-News», говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Пьер Леви

Пьер Леви

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пьер Леви

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации»,— отмечается в сообщении министерства.

Вызов посла связан с отказом к допуску российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Нью-Дели. МИД России также потребовал «прекратить давление и дискриминационные действия», «перестать навешивать ярлыки» и «соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты».

На саммите G20, который проходил 9 и 10 сентября в Нью-Дели, главреда новостного издания «Russia-News» Екатерину Надольскую и корреспондентов агентства «РИА Новости» не пустили на пресс-конференцию Эмманюэля Макрона. По словам госпожи Надольской, отказ связан с журналистской деятельностью в России. Как говорила журналистка, ей также попытались разбить телефон.

После этого случая представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от Елисейского дворца извинений в адрес Екатерины Надольской. Позднее МИД Франции отказался комментировать этот инцидент.

Петр Бузлаев

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