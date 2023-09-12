МИД Франции отказался комментировать инцидент с российскими журналистами

МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о недопуске журналистов из России на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона. В МИД Франции добавили, что госпожа Захарова «хорошо известна своими преувеличениями».

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями»,— ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать отказ пустить российских журналистов на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии. Сообщение МИД Франции приводит «РИА Новости».

10 сентября российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Эмманюэля Макрона. По словам самой журналистки, ей отказали в проходе на пресс-конференцию после того, как узнали, что она из России. В ответ на это Мария Захарова заявила, что МИД России рассматривает случившееся как «вопиющее проявление расизма» и «агрессивного национализма».