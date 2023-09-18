WSJ: Tesla ведет с Саудовской Аравией переговоры о строительстве завода

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на неназванные осведомленные источники, представители компании Tesla и Саудовской Аравии ведут переговоры о строительстве в этой стране «производственного предприятия».

Источники WSJ отмечают, что «переговоры находятся на очень ранней стадии и необязательно могут привести» к подписанию соглашения. Сообщается, что Саудовская Аравия также хочет поставлять для Tesla «некоторые металлы и минералы», необходимые в производстве электромобилей. Речь может идти о поставках американской компании кобальта из Демократической Республики Конго, с правительством которой королевство ведет переговоры о закупке этого сырья.

WSJ полагает, что намерения Саудовской Аравии наладить сотрудничество с Tesla соответствуют стратегии правительства ближневосточного государства о диверсификации экономики и привлечении новых иностранных инвестиций. Однако саудовский суверенный фонд SPIF является мажоритарным акционером американского производителя электромобилей Lucid, что может осложнить переговоры с Tesla.

Евгений Хвостик