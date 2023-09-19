Колосья тянутся к земле

Темпы снижения цен на зерно на российском рынке ускоряются. По подсчетам «Совэкона», за последнюю неделю пшеница в среднем подешевела на 250–425 руб., до 12,4–13,5 тыс. руб. за тонну. Аналитики говорят о слабом спросе со стороны трейдеров, импортеров и инфраструктурных ограничениях, а экспортеры связывают динамику с сезонным ростом предложения недорогого зерна.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пшеница дешевеет в условиях слабого спроса, отмечают в «Совэконе»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Пшеница дешевеет в условиях слабого спроса, отмечают в «Совэконе»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным «Совэкона», на российском рынке пшеница третьего класса с самовывозом по итогам недели 11–15 сентября подешевела в среднем на 250 руб., до 13,5 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 425 руб., до 12,4 тыс. руб. за тонну. Неделей ранее котировки снижались на 125–400 руб. за тонну. По данным аналитиков «Русагротранса», обнародованным ресурсом «Поле.РФ», цены на пшеницу третьего класса в среднем за неделю на юге снизились на 900 руб., до 12,88 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 690 руб., до 12,26 тыс. руб. за тонну.

Пшеница дешевеет в условиях слабого спроса со стороны экспортеров и локальных потребителей, отмечает «Совэкон».

Аналитики ссылаются на участников рынка, которые говорят о сложностях с получением вагонов, а некоторые экспортеры заявляют о накопленных запасах, достаточных для нескольких месяцев поставок. «Русагротранс» указывает на затоваренность портов и просевший спрос со стороны импортеров. По данным «Совэкона», закупочные цены на пшеницу с 12,5-процентным протеином в глубоководных портах за неделю снизились с 16 тыс. до 15,1–15,6 тыс. руб. за тонну. Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна в глубоководных портах с 8 по 15 сентября сократился с 15,57 тыс. до 14,77 тыс. руб., на малой воде — с 13,51 тыс. до 12,01 тыс. руб. за тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не исключает, что экспортеры ожидают дальнейшего снижения цен на внутреннем рынке для возобновления закупок. По его словам, в краткосрочной перспективе предпосылки для этого есть. Запасы большие, новый урожай начинает массово поступать на рынок, и сельхозпроизводителям нужно освобождать мощности хранения для поздних культур, поясняет эксперт.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что есть сложности с заключением новых контрактов по предлагаемым ценам.

Среднюю стоимость российской пшеницы на базисе FOB ИКАР оценивает в $235 за тонну. По данным «Совэкона», цены на российскую пшеницу с ближайшей поставкой за неделю снизились на $3, до $244–246 за тонну (FOB). Как отмечает Андрей Сизов, в условиях роста котировок на мировых биржах вялотекущее снижение глобальных цен на российскую пшеницу, видимо, остановится. По его словам, сейчас пшеница из РФ на FOB стоит на уровне Румынии и Болгарии, и конкурентоспособность российского урожая выросла.

Дмитрий Рылько добавляет, что импортеры также ждут прояснения ситуации с поставками 1 млн тонн зерна в Турцию и следят за украинским зерновым каналом. Украинские власти после остановки зерновой сделки объявили о временном торговом коридоре для судов, включающем порты Черноморск, Одесса и Южный. Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков 16 сентября сообщил в социальных сетях о движении в сторону украинских портов двух судов для загрузки почти 20 тыс. тонн пшеницы. Как отмечает Андрей Сизов, растущая напряженность в Черном море в связи с этими сообщениями в ближайшее время может повлиять на рынок.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин указывает, что сейчас пик внутреннего предложения, когда сельхозпроизводители закончили уборку пшеницы и скидывают излишки, обычно не лучшего качества, по любой цене, в том числе, чтобы освободить мощности хранения для других культур более позднего сбора. А избыточное предложение давит на цены внутреннего рынка, отмечает он. Снижения спроса со стороны экспортеров господин Зернин не видит. «Экспорт зерна уже который месяц ставит исторические рекорды»,— напоминает он. На внешнем рынке, считает Эдуард Зернин, экспортерам удалось сломать тренд продаж российского зерна с дисконтом к основным конкурентам, а текущие цены обусловлены растущим уровнем издержек при производстве пшеницы.

Анатолий Костырев