Горящий ангар на шоссе Революции тушат почти 30 спасателей

О крупном пожаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сообщили вечером 18 сентября в пресс-службе МЧС по городу. По информации спасателей, на шоссе Революции у дома 88 горит ангар.

«Площадь возгорания уточняется. Сведения о пострадавших не поступали»,— говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы делятся кадрами столбов черного дыма.

На месте работают 6 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в ночь с 15 на 16 сентября в Купчино наполовину выгорел торговый центр, расположенный на месте бывшего кинотеатра «Слава». Там располагался ресторан BBQ Beer Restaurant, книжный магазин «Буквоед», продуктовый магазин «Элика», зоомагазин «Ле'Муррр» и несколько других торговых точек.

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