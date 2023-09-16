На юге Петербурга наполовину сгорел торговый центр

В ночь на субботу в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр, расположенный на пересечении Бухарестской улицы и Проспекта Славы, половина здания выгорела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Горело здание по адресу: Бухарестская улица, д.47. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:27. Почти сразу пожарные расчеты приступили к тушению. Площадь возгорания составила 1000 кв. м, площадь всего торгового центра — 2000 кв. м. В 05:45 пожар был потушен, после чего спасатели приступили к разбору сгоревших конструкций.

Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В здании располагался зоомагазин, часть животных пожарным удалось спасти. В результате пожара также были повреждены автомобили, припаркованные у торгового центра.

По информации Yandex Maps, в здании кроме зоомагазина работали ресторан BBQ Beer Restaurant, книжный магазин «Буквоед», продуктовый магазин и несколько других торговых точек. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание проводки на летней веранде ресторана.

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