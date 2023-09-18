Нефтегаз погрузили в IT

В понедельник, 18 сентября, в Тюмени открылся Промышленно-энергетический форум TNF-2023. В мероприятии приняли участие почти 70 компаний, включая основных игроков нефтегазовой отрасли. Ключевые темы для обсуждения — потребность в импортозамещающих технологиях и острая нехватка кадров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа промышленно-энергетического форума TNF

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Работа промышленно-энергетического форума TNF

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Масштабность форума TNF в сравнении с прошлым годом выросла, о чем говорит как большее число компаний-экспонентов, так и возросший интерес у рядовых посетителей. На выставке, открывшейся 18 сентября, представлено 68 компаний, которые заняли 51 стенд. Среди них крупнейшие российские компании, такие как ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Роснефть», Сбер. Около трети из участников форума — бизнес, работающий в сфере IT.

Во время церемонии открытия TNF-2023 губернатор Тюменской области Александр Моорназвал две ключевые проблемы, которые нефтегазовая отрасль будет в ближайшие годы. Первый вопрос, ожидаемо, касался импортозамещения. Глава региона заявил, что топливно-энергетической комплекс (ТЭК) является основой экономики всей России в целом, и Тюменской области в частности. Однако в последнее время, как отметил господин Моор, «наши бывшие партнеры», страны Запада пытаются поместить страну в «технологическую блокаду».

«У них это плохо получается, но для нас это очень сложный, непростой вызов. Как, собственно, и вызов, который стоял перед нашими предшественниками 70 лет назад — создать, изобрести свое. Мы прекрасно понимаем, что это сложная задача, но время показывает, что все, что мы делаем последние годы — правильно»,— заключил губернатор.

Опасения Александра Моора сразу постарались развеять экспоненты, представившие свои инновационные продукты. Например, компания GTI рассказала о реализации проекта создания мембранной системы хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), ключевым элементом которой является теплоизоляционная панель, которая пока производится всего на трех предприятиях в мире. Проект планируют реализовать к концу 2024 года, после чего, как утверждают в компании, российский бизнес перестанет зависеть от зарубежных технологий хранения СПГ.

ПАО «Тюменские моторостроители» представили разработку нового российского двигателя ТМ-16. На этап сборки полностью отечественного продукта разработчики планируют выйти осенью 2024 года. «Группа ГМС», в которую входят четыре тюменских предприятия — «ГМС Нефтемаш», «Сибнефтемаш» и Сибнефтеавтоматикаи проектный институт «Гипротюменнефтегаз» — презентовала новейшее оборудование для проектирования и наладки нефтяных месторождений, аналогов которой в России нет.

Лабораторное оборудование, «аналогов которому нет в мире», производит тюменское предприятие «Неомаш», которое работает на рынке с 2021 года. Предприятие начинало «с гаража и одного токаря» и сейчас имеет большие производственные мощности, а его выручка может вырасти с 14 млн руб. в 2021 году до 350 млн руб. по итогам 2023-го. Фонд «Сколково» презентовал технологию по сокращению времени на ремонт нефтепроводов, систему мониторинга состояния скважин.

Ряд компаний подготовили презентации собственных IT-продуктов, созданных независимо от зарубежных технологий. Так, Positive technology рассказала об инновациях, которые помогут бороться с кибератаками на бизнес- и государственные ресурсы. Сбер показал Александру Моору собственную нейросеть — GigaChat, которую в компании назвали российским аналогом зарубежного чат-бота ChatGPT.

ГК «Астра» продемонстровала технологический стек взаимоинтегрируемого ПО для инфраструктур нефтегазовых компаний любого масштаба, а также рассказала о новом направлении для компании по созданию программно-аппаратных решений. Компания «Цифровая индустриальная платформа» выпустила новое решение на базе цифровой платформы ZIIoT O&G для нефтегазовых и нефтехимических предприятий — Конфигуратор Единой Объектной Модели. Он представляет собой мощный инструмент систематизации и обработки данных нефтегазовых активов.

Вторым важным вопросом для всего российского рынка, а не только для нефтегазовой отрасли, стала нехватка квалифицированных кадров — об этом также говорили участники форума. «Уже сегодня больше 7 тыс. наших студентов обучаются в наших вузах по специальностям, связанным с нефтегазом. И по этому направлению у нас много проектов, поскольку сегодня большой вызов — подготовка современных специалистов. Сегодня их катастрофически не хватает не только в нефтегазе, но и в других отраслях. Поэтому наш флагманский проект — межвузовский кампус, который мы начнем строить уже в следующем году, будет центром инноваций, и, я уверен, в этом кампусе появится люди, которые будут прославлять Тюмень, нашу страну на мировой арене»,— подчеркнул Александр Моор.

О планах подготовки необходимых кадров заявили и в Тюменском индустриальном университете — одном из ведущих вузов региона, где сейчас учится более 30 тыс. студентов, некоторые из которых пришли на TNF со своими разработками. Один из студентов представил проект первого в России бионического протеза пальца с обратной связью. Другой молодой человек представил разработанный 3D-принтер для нефтепромышленности, а третий—отечественный квадракоптер, который в перспективе сможет работать на СПГ.

О большой заинтересованности бизнеса в кадрах говорит и то, что в первый день TNF большая часть программы уделена встречам со студентами, проведению для презентаций работы. Подобные мероприятия, к слову, будут длиться на протяжении всего форума. Самих студентов, в том числе иностранных, в TNF Expo было немало.

Промышленно-энергетический форум TNF продлится четыре дня — до 21 сентября.

Илья Смирнов, Тюмень