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При попытке проникнуть в «Школу 800» задержан неизвестный мужчина

В Нижнем Новгороде на территории «Школы 800» задержан мужчина, который пытался проникнуть в учебное заведение. По данным полиции, его задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу тревоги.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В социальных сетях появились сообщения, что у мужчины при задержании изъят пистолет. В полиции эту информацию не подтвердили.

Задержанный с признаками алкогольного опьянения для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции №5. С ним работают сотрудники полиции, они и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших в ходе инцидента нет.

В администарции «Школы 800» дополнили, что охрана школы сработала оперативно. Вход в корпус был заблокирован, вызвана Росгвардия. До приезда силовиков мужчина был обезврежен и задержан охранниками школы. Во время задержания у мужчины из кармана выпал телефон, который наблюдавшие за происходящим школьники приняли за оружие.

Андрей Репин

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