Цена вопроса

С момента введения санкций против РФ дистрибуция медиаконтента за рубеж сильно сократилась в объемах. Но это не значит, что партнерство с иностранными компаниями прекратилось полностью. Ключевыми закупщиками нашего контента на иностранных рынках всегда были в первую очередь Азия, Латинская Америка, страны МЕНА и СНГ. Эта тенденция сохранилась — например, этой весной в ОАЭ показали картину «Вызов», снятую на Международной космической станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Модестова

Фото: Из личного архива Александра Модестова

Фото: Из личного архива

Проблемы с дистрибуцией мы наблюдаем в большей степени в европейском регионе: российская киноиндустрия стремилась к выходу на этот рынок и активно налаживала продажи. Но сейчас для ЕС наш продукт токсичен, потому что неотделим от государства, где произведен. Даже заинтересованные игроки не имеют возможности заключать прямые контракты, потому что любые взаимоотношения с РФ несут для иностранных компаний репутационные риски.

С музыкальной продукцией ситуация такая же — даже в ряде государств, где аудитория была знакома с творчеством наших исполнителей, продвигать контент стало сложнее. Ведь музыка еще более тесно связана с создателем, его личностью и позицией. Но дружественные страны, в основном, по-прежнему ее хорошо принимают.

Книжная отрасль, как мы знаем, тоже пострадала, но ситуация стабилизируется. Активно читают наши книги в Белоруссии, Казахстане и даже в Израиле. Да и экспорт книг всегда был в большей степени направлен на близлежащие страны. Можно надеяться, что все наладится.

Что касается новых направлений цифрового контента, в которых мы остаемся конкурентоспособны с точки зрения экспорта, так это видеоигры. На примере Atomic Heart мы понимаем, что хороший продукт будет востребован несмотря ни на что — сейчас российская игра не только остается на международном рынке, но является одной из самых популярных и любимых игр у зарубежной аудитории.

Если говорить о новых регионах для экспорта, самым перспективным направлением выглядит расширяющийся союз БРИКС. Как мы видим в последние полтора года, российские фильмы готовы смотреть в Китае и Индии, а это огромная аудитория. Турция — тоже наш потребитель, например, местному зрителю очень полюбился мультфильм «Маша и медведь».

Вне отрасли контента успешной на Западе остается отечественная индустрия моды. Российские дизайнеры активно развиваются на внутреннем рынке, и есть ощущение, что скоро станут конкурентоспособными и на международной арене. Их тепло принимают в США, мы видели бренд Ushatava на Белле Хадид, Monochrome на Хайди Клум, а этим летом «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск примерила российский бренд Lavarice. Возможно, именно благодаря появлению на страницах зарубежных изданий звезд в российских брендах появится путь интеграции нашей продукции на мировую арену через моду.

Смогут ли компании самостоятельно вновь начать выходить на Запад? Основной запрос рынка сейчас, как мне кажется,— это появление игрока, который сможет упростить взаимодействие российских компаний с зарубежными партнерами.

Да, некоторые успешно передислоцировались или открыли представительства в других странах — ОАЭ или Казахстане. Но наладить связи за рубежом компаниям сложно. Индустрии необходим агрегатор с «теплыми» контактами за границей, который станет посредником в плане экспорта нашего медиаконтента. Есть ощущение, что запуск такого сервиса не за горами, потому что он действительно нужен.

Александра Модестова, гендиректор «Экспоконтента»