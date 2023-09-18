Спрос на долгосрочную аренду жилья в Петербурге вырос на 13%

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Санкт-Петербурге в августе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем предложения на рынке за год сократился на 16%, говорится в исследовании платформы «Авито. Недвижимость».

Повышение спроса аналитики связывают с сезонностью перед началом делового и учебного года. При этом увеличение спроса и сокращение предложения в сегменте долгосрочной аренды влияют на повышение средней цены, которая за год выросла на 17% — до 35 тыс. рублей. За месяц подорожание составило 25%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге аренда однокомнатных квартир за месяц подорожала на 2,8%.

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