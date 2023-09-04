В Петербурге аренда однокомнатных квартир за месяц подорожала на 2,8%

За август 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге увеличилась на 2,8%. Цена на съем двухкомнатной квартиры за тот же период выросла на 2,3%, пишут «Известия" со ссылкой на отчет компании «Этажи».

По данным аналитиков, к сентябрю объём предложения сократился на 25-30%. Ситуацию, в том числе, осложняет повышение ставок по ипотеке на готовые квартиры.

Эксперты отмечают, что повышение ставок заставит россиян, планировавших покупку жилья на вторичном рынке, пересмотреть свои планы и обратить внимание на новостройки с льготной ипотекой. По прогнозам, предложение на рынке аренды продолжит сокращаться, а цены повышаться на 5–10% за сезон.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе 2023 года стоимость аренды квартиры-студии в Санкт-Петербурге выросла на 9% относительно предыдущего месяца и на 4% относительно августа прошлого года, достигнув 25 тыс. рублей.

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