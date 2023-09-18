Краевой бюджет исполняется с профицитом в 7,7 млрд рублей

Доходы бюджета Пермского края за восемь месяцев текущего года составили 151,9 млрд руб. Это 72,1% от годового плана, который составляет 210,7 млрд руб. По информации на сайте краевого минфина, по налогу на прибыль организаций в краевую казну поступило 60,6 млрд руб. (85,2% от плана). Платежи по НДФЛ составили 28,7 млрд руб. (64,3%), по имущественным налогам — 13,7 млрд руб. (69,3%%). Безвозмездные поступления от других бюджетов и государственных организаций — 25 млрд руб. (61,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходы бюджета региона на 1 сентября составили 114,3 млрд руб. Это 56,3% от запланированного объема расходов, всего расходы в текущем году должны составить 256,3 млрд руб. Больше всего средств было направлено на реализацию программ в сферах образования (37,7 млрд руб.), социальной политики (32 млрд руб.) и здравоохранения (14,9 млрд руб.).

На данный момент бюджет Прикамья исполняется с профицитом в 7,7 млрд руб. Однако по итогам 2023 года краевой минфин прогнозирует дефицит в размере 45,6 млрд руб.