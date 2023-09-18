В Кургане на отдельных улицах ограничат движение большегрузов

С 4 ноября на отдельных улицах Кургана будет введен запрет на движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 6 т. Ограничение вводится до 3 декабря, сообщают в администрации города.

Запрет вводится по улицам Челноковская, Загородная, Сибирская, Новая, Центральная, Железнодорожная, переулкам Начальный и Солнечный, по улицам в микрорайонах Керамзитный и Керамзитовый. Ограничения вводятся в целях сохранности автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения, уточняют в мэрии.

Запрет на движение не распространяется на пассажирские автобусы, большегрузы, перевозящие пищевые продукты, лекарства, животных топливо, удобрения, строительную технику, почту и уголь, а также бытовые отходы к местам утилизации. Ограничения не затрагивают транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте