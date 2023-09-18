Отопительный сезон начался в Дзержинске и Кстове

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» с 18 сентября начал подавать тепло в дома и социальные учреждения в Дзержинске и Кстовском округе, сообщили в компании. В первую очередь отопление включат в школах, больницах и детсадах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время подготовки к новому отопительному сезону «Т Плюс» заменила в Дзержинске 22,5 км трубопроводов благодаря льготному кредиту Фонда развития территорий. В прошлом году компания заменила в городе 13 км трубопроводов. В Кстовском округе «Т Плюс» переложила 2,3 км квартальных теплосетей и заменила 1,3 км теплоизоляции трубопроводов.

Всего компания вложила в подготовку дзержинских и кстовских тепловых сетей к новому отопительному сезону около 2 млрд руб.

Елена Ковалева