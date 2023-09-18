Сохраняя традиции: «Ростелеком» второй раз выступил цифровым партнером Фестиваля адыгейского сыра

«Ростелеком» второй год подряд выступил цифровым партнером и обеспечил возможность интернет-трансляции Фестиваля адыгейского сыра, традиционного для Республики Адыгеи праздника.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Технические специалисты компании проложили оптический кабель пропускной способностью 1 Гбит/с к площадке Фестиваля на Даховской поляне, где проходили главные события. В этом году праздник в честь главного адыгейского блюда проводился уже двенадцатый раз. Его онлайн-трансляцию посмотрели около 50 тысяч человек. Всего же Фестиваль посетили свыше 36 тысяч жителей и гостей Республики Адыгеи.

Накануне события сотрудники «Ростелекома» протестировали работоспособность канала связи, организованного для онлайн-трансляции. Во время пробного включения сигнал был стабильным и обеспечил оптимальную для трансляции скорость передачи данных и высокое качество изображения и звука.

Фото: ПАО «Ростелеком»

«”Ростелеком” обладает большим опытом по организации каналов связи для трансляции значимых спортивных, культурных, социальных и образовательных мероприятий. Благодаря тому, что ранее” Ростелеком” реализовал в Адыгее программу по устранению цифрового неравенства и обеспечил доступом в интернет малые населенные пункты, мы смогли за короткое время проложить оптический кабель от точки доступа в станице Даховской к площадке Фестиваля и обеспечили возможность трансляции в интернете для всех желающих», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Помимо интернет-трансляции в группе Фестиваля Вконтакте национальный провайдер организовал для СМИ зону Wi-Fi, а также разработал для всех участников и гостей чат-бот с викториной для взрослых и детей на тему истории Республики Адыгеи. Участники, которые ответили правильно на вопросы, получили бесплатную подписку на сервисы «Ростелекома» — образовательную платформу «Лицей» и онлайн-кинотеатр Wink.

Фото: ПАО «Ростелеком»

XII Фестиваль адыгейского сыра проходил 16-17 сентября на Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз. Двухдневная программа мероприятия включала сыроварение, приготовление национальных блюд и их дегустацию, выступление творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам и различные конкурсы.

«Фестиваль самого популярного и знаменитого адыгейского продукта, символа республики, состоялся в этом году уже в 12-й раз. Это говорит, что Фестиваль перешел в формат традиционного мероприятия, широко известного за пределами Адыгеи и привлекающего множество гостей и туристов со всей России и из-за рубежа. Возможность трансляции праздника в режиме реального времени имела большое значение: нам очень важно, чтобы все желающие, все жители и гости Республики Адыгеи, кто не смог посетить событие, приобщились к нашему празднику и оценили его красоту, гостеприимство адыгов и гастрономические изыски нашей национальной кухни», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Республики Адыгеи Махмуд Тлехас.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Адыгейский сыр вошел в топ-100 туристских брендов России, а посвященный ему Фестиваль был признан одной лучших практик в стране по развитию туризма.

Прямую интернет-трансляцию событий Фестиваля можно было посмотреть в официальной группе ВКонтакте.

Фото: ПАО «Ростелеком»

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