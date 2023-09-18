Сбер в августе 2023 выдал дончанам рекордные 13,4 млрд рублей ипотеки

В августе 2023 года Сбер выдал рекордные 13,4 млрд руб. (на 30% больше, чем в июле 2023) ипотеки жителям Ростовской области, сообщает пресс-служба банка.

По данным финансовой организации, основная часть средств была выдана по программам банка с господдержкой («Семейная ипотека», «Господдержка», «IT-ипотека»).Наибольшая доля покупателей приобретали в ипотеку первичное жилье.

«Мы фиксируем, что интерес жителей региона сместился в сторону покупки квартир на первичном рынке: 66% против 34%»,— цитирует пресс-служба управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова.

Всего же за восемь месяцев текущего года банк выдал 63 млрд руб. ипотечных кредитов.

Анастасия Назарова