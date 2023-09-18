«Октоберфест-2023»

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором провели народные гуляния, в честь невесты — «Лугом Терезы» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фото: Reuters / Angelika Warmuth