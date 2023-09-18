«Октоберфест-2023»

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором провели народные гуляния, в честь невесты — «Лугом Терезы» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год
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Reuters / Angelika Warmuth
В конце XIX века было принято решение начинать двухнедельный праздник в сентябре — из-за более теплой погоды
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Matthias Schrader / AP
Участники парада «Октоберфеста»
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Reuters / Angelika Warmuth
Фестиваль организовывают городские власти Мюнхена. В нем участвуют только местные пивоваренные компании. Специально для фестиваля они делают пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%
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Matthias Schrader / AP
Гости фестиваля «Октоберфест»
Фото:
Matthias Schrader / AP
В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки и откупориванием первой бочки праздничного пива обер-бургомистром Мюнхена
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Matthias Schrader / AP
Празднично украшенные лошади на параде «Октоберфеста»
Фото:
Reuters / Angelika Warmuth
Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше
Фото:
Matthias Schrader / AP
Участницы фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»
Фото:
Matthias Schrader / AP
Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 миллилитров
Фото:
Reuters / Angelika Warmuth
Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля
Фото:
Matthias Schrader / AP
На территории Октоберфеста запрещено проводить рекламные акции
Фото:
Matthias Schrader / AP
Ежегодно фестиваль посещают около 6 млн человек
Фото:
Reuters / Angelika Warmuth
Мужчина в доспехах на параде «Октоберфеста»
Фото:
Matthias Schrader / AP
Медицинским обеспечением на фестивале занимается баварский Красный Крест. Одновременно на «Октоберфесте» дежурят 15 врачей и 150 санитаров
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Matthias Schrader / AP
В 2020 и 2021 году фестиваль не проводился из-за пандемии Коронавируса