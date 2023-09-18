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«Октоберфест-2023»

Кадры с главного пивного фестиваля

16 сентября в немецком Мюнхене начался «Октоберфест». В этом году он продлится до 3 октября.

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Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором провели народные гуляния, в честь невесты — «Лугом Терезы» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором провели народные гуляния, в честь невесты — «Лугом Терезы» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

В конце XIX века было принято решение начинать двухнедельный праздник в сентябре — из-за более теплой погоды

В конце XIX века было принято решение начинать двухнедельный праздник в сентябре — из-за более теплой погоды

Фото: Matthias Schrader / AP

Участники парада «Октоберфеста»

Участники парада «Октоберфеста»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Фестиваль организовывают городские власти Мюнхена. В нем участвуют только местные пивоваренные компании. Специально для фестиваля они делают пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%

Фестиваль организовывают городские власти Мюнхена. В нем участвуют только местные пивоваренные компании. Специально для фестиваля они делают пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%

Фото: Matthias Schrader / AP

Гости фестиваля «Октоберфест»

Гости фестиваля «Октоберфест»

Фото: Matthias Schrader / AP

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки и откупориванием первой бочки праздничного пива обер-бургомистром Мюнхена

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки и откупориванием первой бочки праздничного пива обер-бургомистром Мюнхена

Фото: Matthias Schrader / AP

Празднично украшенные лошади на параде «Октоберфеста»

Празднично украшенные лошади на параде «Октоберфеста»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Фото: Matthias Schrader / AP

Участницы фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Участницы фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Фото: Matthias Schrader / AP

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 миллилитров

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 миллилитров

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля

Фото: Matthias Schrader / AP

На территории Октоберфеста запрещено проводить рекламные акции

На территории Октоберфеста запрещено проводить рекламные акции

Фото: Matthias Schrader / AP

Ежегодно фестиваль посещают около 6 млн человек

Ежегодно фестиваль посещают около 6 млн человек

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Мужчина в доспехах на параде «Октоберфеста»

Мужчина в доспехах на параде «Октоберфеста»

Фото: Matthias Schrader / AP

Медицинским обеспечением на фестивале занимается баварский Красный Крест. Одновременно на «Октоберфесте» дежурят 15 врачей и 150 санитаров

Медицинским обеспечением на фестивале занимается баварский Красный Крест. Одновременно на «Октоберфесте» дежурят 15 врачей и 150 санитаров

Фото: Matthias Schrader / AP

В 2020 и 2021 году фестиваль не проводился из-за пандемии Коронавируса

В 2020 и 2021 году фестиваль не проводился из-за пандемии Коронавируса

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

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Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором провели народные гуляния, в честь невесты — «Лугом Терезы» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

В конце XIX века было принято решение начинать двухнедельный праздник в сентябре — из-за более теплой погоды

Фото: Matthias Schrader / AP

Участники парада «Октоберфеста»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Фестиваль организовывают городские власти Мюнхена. В нем участвуют только местные пивоваренные компании. Специально для фестиваля они делают пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3%

Фото: Matthias Schrader / AP

Гости фестиваля «Октоберфест»

Фото: Matthias Schrader / AP

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки и откупориванием первой бочки праздничного пива обер-бургомистром Мюнхена

Фото: Matthias Schrader / AP

Празднично украшенные лошади на параде «Октоберфеста»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Фото: Matthias Schrader / AP

Участницы фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Фото: Matthias Schrader / AP

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 миллилитров

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля

Фото: Matthias Schrader / AP

На территории Октоберфеста запрещено проводить рекламные акции

Фото: Matthias Schrader / AP

Ежегодно фестиваль посещают около 6 млн человек

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Мужчина в доспехах на параде «Октоберфеста»

Фото: Matthias Schrader / AP

Медицинским обеспечением на фестивале занимается баварский Красный Крест. Одновременно на «Октоберфесте» дежурят 15 врачей и 150 санитаров

Фото: Matthias Schrader / AP

В 2020 и 2021 году фестиваль не проводился из-за пандемии Коронавируса

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

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