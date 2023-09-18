Начальника цеха в Хадыженске будут судить за смерть работника при обрушении станка

Горячеключевский межрайонный следственный отдел СКР по краю завершил расследование в отношении начальника цеха металлоконструкций на предприятии в Хадыженске. Его подозревают в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 35-летний начальник цеха был ответственным за охрану труда и технику безопасности. Зная, что 27 марта 55-летний сборщик металлоконструкций собирает один из станков без установки опорных стоек, начальник цеха не запретил продолжать работу, несмотря на нарушение технологического процесса.

Одна из основных стоек станка, весом в несколько тонн, рухнула на монтажно-сборочную плиту и придавила слесаря. Его доставили с множественными травмами головы и туловища в больницу, где он скончался 3 апреля 2023 года.

Теперь уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека) направлено в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Георгий Ефименко

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