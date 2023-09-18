Регуляторы и разработчики обсудили риски маркировки видеоигр

По словам двух собеседников «Ъ» на рынке разработки и дистрибуции видеоигр, 15 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) прошла встреча участников рынка с регуляторами, на ней обсуждались перспективы доработки текущей версии законопроекта о маркировке видеоигр в России. На встрече были представители профильных ассоциаций и студий — Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), Lesta, а также чиновники Минэкономразвития, Минздрава, Роскомнадзора, Минцифры и Роспотребнадзора. В Минэкономразвития, РВИ и АПРИОРИ подтвердили факт встречи.

К регуляторам есть три ключевых вопроса, говорит глава АПРИОРИ Александр Михеев: «Первый — как они будут взаимодействовать с иностранными площадками дистрибуции игр в части принуждения их к маркированию контента. Проще говоря, не ясно, что будет, если в Steam будет опубликована немаркированная игра». Второй риск, продолжает он, заключается в том, что законопроект потенциально может иметь обратную силу, что приведет к необходимости маркировать уже разработанные и опубликованные игры. «И третье: мы пока не понимаем, по какому принципу будет проходить экспертиза видеоигр на предмет соблюдения маркировки. В том случае, если в экспертную комиссию будут включены только представители ведомств — Минздрава, Роскомнадзора, Минцифры, а не профильные эксперты, есть риск того, что сама экспертиза будет проходить в лучшем случае формально, а в худшем — по модели запрета любых игр, в которых можно усмотреть излишнюю жестокость или нарушение российского законодательства».

Минэкономразвития, Минздрав, Роскомнадзор и ряд других ведомств разрабатывают законопроект о маркировке видеоигр с 2022 года. Текущая версия, которая обсуждается с участниками рынка, предполагает, что маркировка будет добровольной (ей будут заниматься издатели и разработчики игр). Но любое физическое или юридическое лицо, которое посчитает, что маркировка игры не отражает ее содержание, сможет пожаловаться регуляторам на это, и специальная комиссия (логика ее формирования, а также ответственная за нее организация пока не определены) проверят игру на достоверность маркировки. К тому же текущая версия инициативы предполагает, что дистрибуция игр, не содержащих российскую маркировку либо содержащих информацию, запрещенную в России к распространению, будет запрещена. В Минэкономразвития сообщили «Ъ», что рассчитывают направить финальную версию законопроекта на утверждение в правительство до конца года.

Подробнее о том, как в России будут маркировать видеоигры, читайте в материале «Ъ» «От самомаркировки надзора не оберешься».

Никита Королев