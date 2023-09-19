Нововоронежская АЭС: «Вахта Памяти – 2023» Концерна «Росэнергоатом» завершилась захоронением останков 22 красноармейцев

При поддержке Нововоронежской АЭС на территории Острогожского района Воронежской области завершилась Межрегиональная «Вахта Памяти - 2023» Концерна «Росэнергоатом». 15 сентября на мемориальном кладбище Сторожевского плацдарма состоялось захоронение 22 красноармейцев, отдавших свою жизнь за Родину. Они были преданы земле по христианскому обряду под оружейные залпы почетного караула.

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

«В свое время мы приняли правильное решение поддержать инициативу объединения поисковых отрядов атомных станций в единую общественную организацию. У людей есть запрос по велению души участвовать в такой работе. Профсоюз выступает коммуникатором, который доносит важную информацию до руководства. Благодаря этому выстраивается правильная политика поискового движения Концерна. Для чего все это нужно? Для наших детей! Так мы показываем, насколько важна информация о подвигах наших дедов. Память должна жить и передаваться от поколения как драгоценная эстафета», - выразил уверенность председатель первичной профсоюзной организации Концерна «Росэнергоатом» Борис Ярёмин.

Всего за десять дней масштабных работ в окрестностях села Коротояк, хуторов Аверино и Мостище, где в годы войны развернулись кровопролитные бои, поисковикам удалось эксгумировать останки 23 погибших воинов Красной Армии. Также найдены различные детали самолета и танка с заводскими номерами, что позволит внести ясность в судьбу боевых машин.

Рядом с останками одного красноармейца была обнаружена ложка с инициалами, что оставляет надежду на установление именных данных. Его захоронение пройдет после завершения процедуры идентификации с использованием архивных данных. Возможно, потребуется и медицинская экспертиза ДНК.

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

Сводный отряд Межрегионального общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Концерна «Росэнергоатом» представляли более 60 членов поисковых отрядов: «Пересвет» Нововоронежской АЭС, «Аверс» Балаковской АЭС, «Калина» Калининской АЭС, «Высота» Курской АЭС, «Сосновый бор» Ленинградской АЭС, «Обелиск» Смоленской АЭС и «Родник» Ростовской АЭС.

Следующую «Вахту Памяти» Концерна «Росэнергоатом» планируется провести следующей весной в Сосновом бору - месте расположения Ленинградской АЭС.