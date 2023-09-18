В Самарской области в середине недели ожидаются заморозки

Заморозки до -0,-2°C ожидаются местами в Самарской области ночью в среду, 20 сентября. В этот период в регионе установится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночь на среду в Самарской области будет +1...+6 °C . Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Через регион переместится холодный атмосферный фронт, который вызовет кратковременное понижение температурного фона»,— говорится в сообщении.

При этом с середины и до конца текущей недели при отсутствии облаков и слабом ветре столбик термометра в Самарской области поднимется до 20-25 °C. В регионе в этот период сохранится малооблачная погода. Осадки не ожидаются.

Ранее в Самарской области был побит температурный рекорд 1952 года. Это произошло в Безенчуке.

Георгий Портнов