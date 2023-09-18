В Рыбинске планируют ремонт дорог на 1,8 млрд

В Рыбинске Ярославской области разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт дорог в 2024 году на 1,8 млрд руб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

По словам господина Рудаков, капитально будут отремонтированы улицы Гагарина, Ворошилова, Новую, Радищева, участок на Волжской набережной от Фроловской до Ломоносова. Всего в списке на ремонт 43 дорожных участка.

«Колоссальное количество объектов планируем на следующий год. До Нового года поставил задачу подготовить документы на ремонт на 1,2 млрд руб. Но вообще до весны на 1,8 млрд хотим выполнить проектных работ, чтобы был у нас запас. При чем не только сметные работы, а и полноценные проекты есть по перечисленным дорогам»,— сказал Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова