Руководство волгоградского училища попало под следствие за «откат» мясом

Заместитель директора и главный бухгалтер профессионального училища в Новониколаевском районе Волгоградской области подозреваются в получении взятки (п.«а, в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, фигуранты договорились с индивидуальным предпринимателем о поставке хлебобулочных изделий для учреждения по завышенной цене. Разница между суммой контракта и отпускной ценой аналогичного объема выпечки составила порядка 200 тыс. руб.

В качестве благодарности за завышение цены должностные лица получили от предпринимателя мясную продукцию, на указанную сумму.

В рамках расследования в СК обещают также дать юридическую оценку действиям бизнесмена.

Никита Маркелов

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