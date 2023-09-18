В результате обстрела Донецка повреждено здание администрации главы ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об обстреле вооруженными силами Украины центра Донецка. По его словам, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела пострадало здание администрации главы ДНР.

В оперативных службах региона ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, обстрел велся с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщила, что в 15:45 мск из РСЗО было выпущено еще пять ракет.

По данным пресс-службы ДНР в СЦКК, с 14:50 до 15:45 мск ВСУ обстреляли Донецк шесть раз, выпустив 13 снарядов калибра 155 мм и 8 снарядов из РСЗО. В ходе обстрела пострадали Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города.

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