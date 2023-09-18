Выставочный зал на Кирова в Воронеже хотят отремонтировать за 12 млн рублей

Выставочный зал на улице Кирова, 8 в Воронеже хотят капитально отремонтировать за 11,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», к которому относится учреждение. Источник финансирования — областной бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо разработать сметную документацию и получить все разрешения на проведение работ, а затем — обновить фасад выставочного зала, пол и потолок, окна и двери в нем, а также систему вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, канализации, водоснабжения и водоотведения. Капремонт нужно провести в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Подрядная организация будет выбрана в ходе аукциона. Заявки на участие в нем принимаются до 25 сентября, итоги будут подведены 27 сентября.

Ранее местное ООО «ПСТ Сервис» Натальи Романовой занялось капремонтом «Музея-диорамы» за 98,5 млн руб. Работы должны быть завершены до конца года.

Алина Морозова

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