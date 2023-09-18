ТФОМС: в среднем пензенские врачи получают более 73,5 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей с высшем образованием в Пензе составила 73 590 руб. Об этом сообщили в территориальном фоне обязательного медицинского страхования региона.

Чиновники напомнили, что согласно указу президента от 7 мая 2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средняя зарплата врачей должна составлять «200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе». Доходы среднего и младшего персонала должны быть не ниже средней заработной платы.

В Пензенской области оба соотношения составили 210% и 103,2% соответственно: зарплата среднего медицинского персонала в регионе составляет превышает 36 тыс. руб.

Никита Маркелов

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