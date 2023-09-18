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Долги краснодарской компании «Стройметаллинвест» продадут за 600 млн рублей

Дебиторскую задолженность краснодарского застройщика «Стройметаллинвест» выставили на торги за 600,6 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Лот составляет право требования о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Стройметаллинвест» Игоря Малышева. Компания была признана банкротом в 2018 году. Требования кредиторов на дату решения достигали 465,5 млн руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Стройметаллинвест» было зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества является основным видом деятельности предприятия. Игорь Малышев является учредителем организации.

Анастасия Донскова

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