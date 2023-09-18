Беглов заявил о планах правительства выкупить «Теплосеть Петербурга» в 2024 году

Правительство Санкт-Петербурга планирует в 2024 году выкупить 90% городских теплосетей у частных компаний, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания городского правительства.

Одна из компаний, которую планируется приобрести, — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ей сейчас владеют структуры «Газпрома». Она обеспечивает передачу порядка 50% теплоэнергии в городе и при этом ее инфраструктура находится в изношенном состоянии. По словам губернатора, практика инвестирования в «Теплосеть» не дала желаемого результата.

«Теплосеть Петербурга» на 60,5% принадлежит ПАО «ТГК-1», на 21,4% ГУП «ТЭК СПб», второму крупнейшему отраслевому предприятию в городе, на 18% — комитету имущественных отношений. «ТГК-1», в свою очередь, принадлежит на 51,8% ООО «Газпром Энергохолдинг», на 29,9% — финскому концерну Fortum Power and Heat Oy, который планирует отказаться от бизнеса в России.

Вопрос о выкупе предприятия городом обсуждается уже несколько лет, но пока неизвестна ни стоимость актива, ни сроки.

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