Минимущества подало жалобу на решение суда по делу о песчаном карьере в Дивееве

Региональное министерство имущественных и земельных отношений подало первый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение арбитражного суда Нижегородской области, который признал право предпринимателя на разработку песчаного карьера в поле по соседству с деревней Осиновка в Дивеевском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Брагин Фото: Александр Брагин

В областном правительстве отмечают, что в 2019-2023 годах от жителей Дивеевского муниципального округа неоднократно поступали обращения по поводу возможной разработки недр у границ села Дивеево и деревни Осиновка. По данным областного министерства градостроительной деятельности, жители считают, что песчаный карьер может оказать негативное воздействие на развитие жилой застройки в этом районе.

С учетом мнения жителей и планов по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», правительство не подержало внесение изменений в действующие документы территориального планирования, которые предполагали перевод участка из сельхозземель в земли промышленности.

Как писал «Ъ-Приволжье», арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону предпринимателя Сергея Пушкова, который хочет на поле рядом с Осиновкой разработать песчаное месторождение. В 2018 году Сергей Пушков получил лицензию на пользование недрами, но региональные власти отказываются менять категорию земель.

Андрей Репин