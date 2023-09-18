«Русский автобус — Поволжье» поставит Орловской области 80 автобусов

В Орловской области определили подрядчика для поставки новых автобусов на 400 млн руб. специального казначейского кредита. Как рассказали в пресс-службе облправительства, единственным поставщиком предложено выбрать ООО «Русский автобус — Поволжье» Антона Киреева. 80 автобусов «ПАЗ» и «ГАЗ» должны быть поставлены до 25 декабря 2023 года в Ливны, Мценск и другие населенные пункты Ливенского, Мценского, Покровского районов, а также Орловского округа. Заказчиком по закупке автобусов выступает КУ ОО «Организатор перевозок».

Губернатор Андрей Клычков поручил департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области до 25 сентября подготовить проект правового акта правительства Орловской области об определении единственного подрядчика, а руководству «Организатора перевозок» — до 27 сентября заключить госконтракт на закупку автобусов.

В июле стало известно, что федеральные власти одобрили заявку правительства Орловской области на получение кредита на 534,4 млн руб. на закупку 107 автобусов. Сообщалось, что средства будут направлены на приобретение 70 автобусов для малых городов и сел региона и 37 автобусов «для модернизации подвижного состава в целях развития жилищного строительства».

Мария Старикова

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