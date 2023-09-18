Пожарные ликвидировали пламя в екатеринбургском БЦ «Манхеттен»

Возгорание в БЦ по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге было ликвидировано в 16:02, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара в БЦ «Манхеттен» составила 10 кв. м.

Напомним, пожар на третьем этаже бизнес-центра произошел около 15:30 в понедельник, 18 сентября. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 15:44. Из здания были эвакуированы около двух тыс. человек. Во время инцидента никто не пострадал.

На месте возгорания работали 42 сотрудника МЧС и 14 единиц спецтехники.

Полина Хабарова

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