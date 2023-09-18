Ректором Тюменского института культуры назначен Игорь Омельченко

Ректором Тюменского государственного института культуры (ТГИК) с 15 сентября стал Игорь Омельченко. Как сообщили в пресс-службе вуза, он исполнял обязанности ректора с 2019 года.
Фото: Пресс-служба Тюменского государственного института культуры
По данным вуза, по итогам общего собрания по выборам ректора ТГИК, которое состоялось 14 сентября, кандидатуру Игоря Омельченко поддержали 78,7% присутствующих делегатов.
Министерство культуры РФ, органы исполнительной власти региона, областная общественная палата и совет ректоров вузов Тюменской области высоко оценили результаты его работы на посту исполняющего обязанности ректора.
«Ъ-Урал» не удалось оперативно узнать информацию о причине ухода бывшего руководства института.