Ректором Тюменского института культуры назначен Игорь Омельченко

Ректором Тюменского государственного института культуры (ТГИК) с 15 сентября стал Игорь Омельченко. Как сообщили в пресс-службе вуза, он исполнял обязанности ректора с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Тюменского государственного института культуры Фото: Пресс-служба Тюменского государственного института культуры

По данным вуза, по итогам общего собрания по выборам ректора ТГИК, которое состоялось 14 сентября, кандидатуру Игоря Омельченко поддержали 78,7% присутствующих делегатов.

Министерство культуры РФ, органы исполнительной власти региона, областная общественная палата и совет ректоров вузов Тюменской области высоко оценили результаты его работы на посту исполняющего обязанности ректора.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно узнать информацию о причине ухода бывшего руководства института.

Полина Хабарова

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